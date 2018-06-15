Депутаты Шымкентского маслихата ознакомились с ходом строительства жилых многоэтажных домов, которые строятся в новом микрорайоне Шымкент сити. Всего на сегодняшний день в данном микрорайоне возводится 31 многоэтажка. Строители планируют сдать к концу года 14-ть из них.

Это — коммунальное жилье. Ключи от квартир в 27-ми домах района «Шымкент-сити» после завершения строительства вручат шымкентцам, стоящим в очереди. На строительство многоэтажек по государственной программе выделено 18 млн 600 тысяч тенге. Дома возводятся из сборных железобетонных конструкций с высоким классом прочности. В этом смогли убедиться народные избранники. Ознакомились они и с ходом строительства домов, которые возводят на деньги инвесторов.

Депутаты гормаслихата оценили не только на качество, но и ценовую доступность квартир. Жилье для рядовых граждан должно быть недорогим.

Мы строим дома совместно с СПК. Квартиры все частично меблированы, в связи с этим и цена на них немного выше, чем у других. Завершим строительство одного дома и сдадим его в эксплуатацию. А потом посмотрим, как все сложится.

Каждая строительная компания возводит дома с разной планировкой квартир. От этого зависит и квадратура. В среднем, жилплощадь составляет от 40 до 100 квадратных метров.

Бахром Абдуллаев