Участники казахстанского проекта Jokeasses презентовали продолжение нашумевшей в 2017 году песни «Зың-зың». За 2 дня клип набрал более 260 тысяч просмотров на YouTube-канале вайнеров, передает NUR.KZ.

Команда вайнеров Jokeasses сняли продолжение нашумевшей песни про девушек из Шымкента. 20 июня в Сети появилась вторая часть клипа «Зың-зың», под названием «Келш». В съемках видео приняли участие многие популярные казахстанские вайнеры.

«Как только набираем 500 тыс. подписчиков — начинаем писать новый трек», — пообещали Jokeasses.

За 2 дня клип набрал более 260 тысяч просмотров на YouTube-канале Jokeasses. Мнение пользователей традиционно разделились.

«Продолжайте в том же духе, хорошо получается», «Зын зын по-заводнее будет. Следующий бомбу делайте», «Шедевр», «Крутые локации», «Ребята, вы крутые», «Нет слов, эмоции переполняют», «Требуем продолжения», «Так себе, первая часть была лучше», — отметили слушатели.

Напомним, врачи назвали истинную причину смерти автора хита «Зың-зың».

Композитор Болат Нуримов, которого прославил хит «Зың-зың», умер от туберкулеза. Главврач противотуберкулезного диспансера ЮКО Болатхан Сагимбеков рассказал, что у Нуримова туберкулез заподозрили еще в июле. Однако системное лечение он не начал.

23 октября композитор был госпитализирован в многопрофильную больницу Шымкента. Медики вызвали специалистов из диспансера, куда после подтверждения диагноза был переведен Нуримов.

По словам Сагимбекова, музыкант находился в крайне тяжелом состоянии: боли, кашель, высокая температура. Шансов спасти его жизнь уже не было.