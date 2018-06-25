КИК ПРЕКРАЩАЕТ СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ ПО ПРОГРАММЕ «НҰРЛЫ ЖЕР»

В связи с решением Правительства Республики Казахстан (ППРК от 22.06.2018 №372) и планируемым запуском Национальным Банком Республики Казахстан новой жилищной программы «7-20-25» АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», закрывает направление «Повышение доступности ипотечного кредитования» — субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, действовавшее в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы Жер».

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществляло субсидирование части ставки вознаградждения по ипотечным займам, выдаваемым банками второго уровня. За время реализации программы было одобрено 3 566 займов на сумму 37,21 млрд тенге. Из них за семь месяцев 2017 года — 1303 займа на сумму 13,3 млрд. тенге, за пять месяцев 2018 года 2263 займа на сумму 23,9 млрд. тенге.

В январе текущего года сумма одобренных займов составила порядка 4 млрд тенге, в феврале – 3,66 млрд тенге, в марте – 3,7 млрд тг., в апреле — 4,4 млрд тенге., в мае – 3,8 млрд. тенге. За 20 дней июня 2018 года – в Компанию поступило 385 заявлений на сумму 4,3 млрд тенге.

Работа по субсидированию осуществлялась АО «ИО «КИК» совместно с банками второго уровня: АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ВТБ», АО «АТФБанк», АО «Нурбанк», АО «Цеснабанк» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (по направлению «Развитие индивидуального жилищного строительства»).

Постановление о прекращении субсидирования коснется только новых займов. По текущим договорам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» продолжит субсидирование на условиях, обозначенных в договорах.

* Субсидирование ипотечных займов по программе «Нұрлы жер» предусматривало конечную ставку для заемщиков по ипотеке 10% годовых при покупке первичного жилья через банки второго уровня. Согласно условиям программы, разница по банковскому проценту в размере 6% возмещалась банку из средств республиканского бюджета через АО «ИО «КИК».

Программа была запущена только для целевых займов на покупку первичного жилья. Субсидирование части ставки вознаграждения позволило снизить финансовую нагрузку на заемщиков более чем на 30%. Первоначальный взнос составлял 30% от стоимости жилья или равноценный дополнительный залог в виде жилой недвижимости, принадлежащего заемщику или третьим лицам. Максимальный срок ипотеки составлял 15 лет, срок субсидирования — 10 лет.

Максимальная субсидируемая сумма займа для Алматы, Астаны — 20 млн. тенге, для регионов — 15 млн. тенге.