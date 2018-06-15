На площади Аль — Фараби, которую закрыли для проезда транспорта на время, развернулся настоящий казахский аул. Здесь звучали кюи Курмангазы, разгуливали верблюды и тазы — собаки казахской охотничьей породы.

Были представлены предметы народного промысла, изделия из керамики, камня, дерева. Ремесленники привезли на этновыставку все, что сделали своими руками. Большим интересом пользовалась национальная одежда и аксессуары.

Организаторы этновыставки предлагали окунуться в прошлое. А посетители не только получили возможность познакомиться с культурой казахского народа, но и прикоснуться к ней. Привлекла этновыставка и туристов из Америки. Вот уж для кого все было в диковинку. Кроме того, они смогли побывав только на главной площади города, увидеть столько, сколько ни один туристический тур не даст.

Приурочена этновыставка к 20-летию Астаны. В однодневной экспозиции были представлены работы 10 авторов. Организаторы преследовали цель возродить и передать традиционные знания и опыт молодому поколению.