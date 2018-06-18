Футболисты «Актобе» одержали волевую победу над шымкентским «Ордабасы» в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщили Vesti.kz.

Игра проходила 17 июня на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 3:1.

На 44-й минуте полузащитник Джамбул Джигаури открыл счет в матче и вывел «Ордабасы» вперед. Интересно, что грузинский полузащитник перед началом сезона перешел в «Актобе», но еще до старта КПЛ отправился в аренду в шымкентский клуб.

Во втором тайме хозяева смогли не только отыграться, но и выйти вперед. На 50-й минуте у «Актобе» отличился полузащитник сборной Армении Маркос Пизелли, на 63-й — бразильский хавбек Рейналдо, а 73-й — серб Милан Радин.

Отметим, что матч против «Актобе» стал дебютным для Кахабера Цхададзе на посту главного тренера «Ордабасы». Грузин, известный в Казахстане по работе с «Кайратом», возглавил шымкентский клуб 15 июня, сменив болгарина Георги Дерменджиева.