В Астане на площади около монумента «Байтерек» Министерство по делам религий и гражданского общества вместе с Конгрессом молодежи Казахстана объявили старт акции «Түркістанға арнау», сообщает 365info.kz.

Акция посвящена новой Туркестанской области и новому городу республиканского значения Шымкенту. Ее цель — поддержка указа главы государства, повышение интереса к изучению истории страны, развитие у молодежи любви к истории и культуре, консолидация представителей молодежных организаций, укрепление имиджа Шымкента, Туркестанской области и ее областного центра Туркестана.

Как отметил глава государства, Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона, а также будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы. В связи с этим, молодежь Казахстана поддержала решение главы государства и обратилась с просьбой поддержки к регионам Казахстана.

В рамках мероприятия молодые певцы исполнили песню Розы Рымбаевой «Түркістан» и организовали массовый флешмоб, а со словами приветствия выступили директор департамента молодежной политики Асхат Оралов, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов, руководитель республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Асем Мадекешова, представители других молодежных организаций, а также активная молодежь столицы.

Напомним, 19 июня 2018 года глава государства подписал указ, закрепляющий за Шымкентом статус города республиканского значения, и по созданию административно-территориальной единицы – Туркестанской области с областным центром в городе Туркестане.