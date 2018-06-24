Турнир Qazaq Kuresi Championship проводится впервые, но уже собрал титулованных спортсменов.

В грузинском городе Батуми завершился первый чемпионат Европы по қазақ күресі, передает МИА «Казинформ».

В соревнованиях по казахской национальной борьбе принимали участие 80 спортсменов из 21 страны мира. Борьба проходила в семи весовых категориях, а также в абсолютной категории. В середине мая в Грузии прошёл также национальный чемпионат по қазақ күресі.

Основная борьба за звание первого европейского чемпиона проходила в абсолютной категории, зрительский интерес к которой составил конкуренцию матчам ЧМ-2018. Абсолютным чемпионов Европы по қазақ күресі стал грузинский борец, чемпион Европы по дзюдо Гурам Тушишвили. Второе место занял болгарин Веселин Иванов. Бронза досталась поляку Петру Томашу Талачу.

По словам абсолютного чемпиона, победить сейчас его мотивировало поражение в финале год назад на казахской земле:

«Для меня большая честь выступить в чемпионате. В прошлом году в Казахстане я занял второе место. Это был большой опыт для меня. Я думаю, что у меня это хорошо получается потому, что наша грузинская борьба и қазақ күресі очень похожи друг на друга. Наверное, благодаря этому я стал чемпионом», – отметил Гурам Тушишвили в интервью журналистам.

Завоевавшему первое место в весовых категориях предусмотрено 1000 долларов призовых, за второе – 700 и за третье – 500. В абсолютной весовой категории за первое место победитель получил 3 тысячи долларов, за второе – 2 и третье – тысячу.

Қазақ күресі – захватывающее казахское национальное единоборство, один из древних видов спорта. Борьба пользуется большой популярностью, а соревнования по ней проводятся на праздниках и торжествах. Қазақ күресі по технике схожа с грузинской (чидаоба) и узбекской борьбой (кураш). Приёмы казахской борьбы были включены в технику борьбы самбо. Зачастую палуаны участвуют в различных соревнованиях по дзюдо и самбо. В декабре 2016 года қазақ күресі включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.