В ЮКО на территории историко-культурного музея-заповедника «Хазрет-султан» проходят съемки второго сезона кинопроекта «Қазақ хандығы. Алтын тақ».

Действия сериала будут разворачиваться вокруг битвы ханов Жанибека и Керея с потомками Абулхаира Шайбани за власть и за город Сыганак, сообщает пресс-служба АО «Казахфильм». «Так совпало, что мы начали съемки в особенном для всех тюрков городе Туркестане в священный праздник Ораза айт.

Мы специально выбрали этот город в качестве локации, так как Туркестан один из древнейших городов Казахстана и к тому же был столицей Казахского ханства. Поэтому он должен быть запечатлен в нашей картине», — рассказал режиссер картины Рустем Абдрашев.