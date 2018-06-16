Из-за сильного ливня оказались подтопленными десятки частных дворов в регионах Южно-Казахстанской области, передает пресс-служба КЧС МВД РК.

15 июня в 19.50 из-за сильного ливня произошло подтопление 6-ти дворов частного сектора в поселке Киелитас Толебийского р-на, 10-ти дворов в селе Абай Сарыагашского района и 7-ми дворов в поселке Актас-1 (территория Шымкента)».

Силами местных исполнительных органов и ДЧС проводились работы по откачке воды, которые в 22.40 были завершены, сообщили в ведомстве.