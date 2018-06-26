Работу по благоустройству территории мавзолея планируют завершить до конца июля.

В селе Азатлык Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» благоустраивают территорию мавзолея, сообщает «Хабар 24».

«Түркібас әулие» больше десяти веков. Сейчас здесь ставят новое ограждение, проводят освещение, построили специальное место для жертвоприношений и столовую, вместо каменной арки устанавливают мраморную. Рабочие выкладывают дорогу брусчаткой, оборудуют парковку для машин. Обошлась реконструкция в 41 миллион тенге. А у въезда в район, возле посёлка Кершетас, установили стелу «Рухани жаңғыру» высотой восемь метров. Также в каньоне Аксу планируют построить смотровую площадку.

«К концу июля ремонт «Түркібас әулие» полностью завершится, и жители смогут увидеть его новый облик. Что касается стелы, то она уже полностью готова. А вот в каньоне работы ещё не начались. Для реализации проекта необходимо около 350 млн тенге, из них 200 млн тенге будет потрачено на инфраструктуру и 150 млн на строительство стеклянной смотровой площадки. Если сейчас ежегодно наш район посещает 13 тысяч туристов, то после реализации всех этих проектов, их будет не меньше 20 тысяч», – рассказал главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского района Бахтияр Каржаубаев.