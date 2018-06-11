Жители села Караспан обратились к журналистам с жалобой на притеснения со стороны людей в погонах.

Молодые люди, защищавшие мать и тетю от полицейских, оказались на скамье подсудимых.

По их словам, полицейские, которые пришли на стройплощадку якобы проверить документы, сначала угрожали, а после и вовсе устроили самую настоящую драку. Арестовав двоих молодых людей, они пообещали отпустить их за вознаграждение, но попались на взятке. Тем не менее, в ДВД области опровергают факт превышения полномочий полицейскими.

Конфликт между жителями села Караспан и полицейскими начался возле этого кафе. Местные жители рассказывают, что когда полицейские пришли проверить документы у строителей, которые работали рядом с кафе, стражи порядка стали им угрожать. А хозяйку кафе, которая попыталась заступиться за рабочих, полисмены, по словам очевидцев, и вовсе толкнули на камни. В результате женщина получила серьезные травмы.

Лаписа АКИМОВА: «Они меня схватили за руки и, матерясь, ударили так, что я упала. Рядом с кафе есть водосборник, который огорожен камнями. Я головой ударилась о камень так сильно, что у меня дыхание перехватило».

Это произошло на глазах ее сына Асхатжана Момынова и племянника Турсынхана Махмудова. Парней, которые бросились на помощь женщине, полицейские начали избивать, а после закрыли в изолятор, — рассказывают подробности очевидцы.

В отношении задержанных началось следствие по статье «Оскорбление представителей власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». После того, как было заведено уголовное дело, полицейские, по словам родственников задержанных, начали вымогать с них деньги – 800 тысяч тенге.

Гулбахар Акимова, родственница обвиняемых: «Они с меня деньги требовали. Я им сразу сказала, что у меня нет таких средств. Сама с четырьмя детьми скитаюсь по квартирам, своей крыши нет. Но они все равно озвучили сумму, мол, хочешь, чтобы мы их отпустили, плати 800 000. А после того сказали, мол, неси, что есть и попались на 100 000».

Ситуацию прокомментировали в областной пресс-службе ДВД. Согласно официальной версии, задержаны два местных жителя, которые избили полицейских. В отношении них возбуждено два уголовных дела. Сейчас дело рассматривается в суде. Что касается заявления Лаписы Акимовой, пострадавшей от действий полицейских, его никто так и не принял.

Следствие по оскорблению представителей власти уже завершено. Сейчас его рассматривает суд. Затянувшееся дело продолжается с февраля. Когда будет поставлена точка, неизвестно.