Прием документов в вузы страны стал возможным. По техническим причинам сделать это было проблемой в первые два дня. Теперь все технические проблемы решены.

Республиканская база данных заработала. Стали известны и коды университетов Казахстана.

На сегодня принято 11 245 документов от абитуриентов, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

«Абитуриенты могут сдавать документы в регионах, не приходя к нам, а просто указывая код нашего вуза. Но бывает такое, что техника подводит. В первый день было очень много людей, но я думаю, что они успеют все сдать и до 26 числа будут приняты», — рассказал Убайдулла Датхаев, проректор медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова в г.Алматы.