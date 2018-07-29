Юрист Сергей Уткин разъяснил новые поправки в законодательство о пенсионном обеспечении, согласно которым казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Эта проблема действительно появилась. Если раньше все понимали, о чем идет речь, о каких договорах гражданско-правового характера, по которым освобождались люди от обязательных пенсионных взносов. Это были работы и услуги ГПХ. То есть не трудовой договор заключали, а на оказание работ и услуг. И тогда уплачивался индивидуальный подоходный налог, но пенсионные отчисления не надо было делать. И так предприниматели оптимизировали некоторые расходы. Люди соглашались на такой статус. И поскольку это начало распространяться: многие предприниматели начали так людей оформлять, чтобы не платить пенсионные взносы, государство решило поставить этих людей тоже в один ряд с работниками, чтобы 10 процентов с них удерживали. Но поскольку неудачно сформулировали сейчас в законе, что эти слова «работы и услуги» пропали. Поэтому получилось, что любые договоры гражданско-правового характера. А любые это значит, теоретически можно подогнать и продажу товаров, квартиры, и машины, и чего угодно», — отметил Уткин.

По его словам — это обыкновенная ошибка, которую в ближайшее время исправят.

«Я просто уверен, что сейчас, после этого шума, наверное, внесут все-таки поправку в этот закон о «Пенсионном обеспечении». Закон пишут живые люди, и этот закон читает правительство, депутаты. И я просто уверен, что в их головах все равно сидит «работы и услуги» по договорам гражданско-правового характера. Ни в коем случае ни у кого в голове не сидело «продажа квартир, машин и прочего». С этого не должны платиться пенсионные взносы. Просто забыли, некорректно написали в законе. Поэтому сейчас начнут и быстро прокомментируют для начала, что это только работы и услуги имеются ввиду. Я просто уверен на 100 процентов, что так все и будет», — добавил юрист.

При этом он отметил, что даже если подойти формально и решить отчислять по закону пенсионные отчисления с каждого договора купли-продажи, то это не могут быть 10 процентов.

«Например, продали за 10 миллионов тенге квартиру, и теперь люди подумают надо миллион заплатить — 10 процентов в ЕНПФ. Конечно же нет. Максимум там написано, что нужно заплатить 75-кратную МЗП, то есть примерно с 3 миллионов надо заплатить, а больше платить не нужно. Но даже с этой суммы не надо платить так. Можно ее установить самому, как в случае с индивидуальными предпринимателями. Взять, например, 30 тысяч тенге грубо говоря, одну минимальную заработную плату (МЗП = 28 284 тенге), в этом году это законная сумма, и оплатить с этой суммы 3 тысячи тенге», — пояснил Сергей Уткин.

Напомним, появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина.