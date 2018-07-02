Шокирующий ролик появился в соцсетях накануне. На видео видно, как мужчина заводит мальчика в подъезд и скрывается с ним под лестницей, где происходит борьба. Также опубликованы кадры с камеры наружного видеонаблюдения, где видно, как женщина входит в подъезд, после чего на улицу выбегает мужчина. Женщина гонится за ним.

Закрыв дверь, мужчина сразу же приступил к насильственным действиям. Весь процесс попал в объективы камер видеонаблюдения, которые были установлены в подъезде и снаружи дома.

В попытках уйти от злоумышленника ребенок стал плакать, бить подозреваемого, кричать и звать на помощь. Крики услышала женщина, проживающая в этом же дома.

«Я сидела на лавочке и услышала детский крик, он доносился с подъезда. Побежала посмотреть, что там происходит, но железная дверь в подъезд была заперта, так как был установлен домофон. Я стала стучаться в дверь, крики при этом не утихали. В какой-то момент дверь открылась и мне на встречу выбежал неизвестный мужчина. Я смотрю, а рядом с ним соседский ребенок весь в слезах. Я сразу поняла в чем дело и начала избивать мужчину. Но он выкрутился и убежал. Тогда я ему крикнула вслед, что я его знаю и сообщу в полицию. Пока я успокаивала ребенка, спустя несколько минут подошел мой сосед. Я ему сказала, что здесь произошло, и он пустился на поиски этого изверга, но не нашел», — говорит жительница города Шымкент.

Успокоить ребенка оказалось не под силу собравшимся и подошедшим его родителям. Как утверждают местные жители и очевидцы произошедшего, карета скорой медицинской помощи подъехала незамедлительно. Вот только участковые не спешили.

«Мы позвонили в полицию, но они приехали спустя только полчаса или час. Если бы участковый пришел своевременно по звонку, то преступника можно было задержать сразу. Потому, что его видели у одного из магазинов в нашем районе», — говорит жительница дома.

Злоумышленника все — таки удалось задержать в тот же день.

«В городе Шымкент полицейские задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего. Относительно распространенного в социальных сетях видео незаконного действия мужчины в отношении малолетнего ребенка сообщаем, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент.

Полицейскими проведены все необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативники в тот же день по «горячим следам» задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС. В настоящее время назначены экспертизы. Начато досудебное расследование», — сообщает Управление государственного языка и информации ДВД Туркестанской области.

Тем временем родные и близкие ребенка обратились за помощью к врачам и провели медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы стало известно, что акт надругательства над несовершеннолетним все же состоялся. В слезах об этом рассказала бабушка потерпевшего и показала соответствующий документ.

«Мне врачи дали на руки заключение медицинского осмотра. Здесь сказано, что акт насилия все-таки есть. Как таких людей земля носит? Это же маленький ребенок», — со слезами на глазах рассказывает о заключении врачей бабушка потерпевшего несовершеннолетнего.

Бахром Абдуллаев