В дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил с его иномарки, припаркованной во дворе дома, два зеркальных элемента с корпусом на сумму 500 000 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции Туркестанской области задержали подозреваемого жителя г. Алматы. Подозреваемый арестован.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. Полицейские установили причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил свыше 1 миллиона тенге.

Полицейские в свою очередь рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности во избежание преступных посягательств на свое имущество. Необходимо установить в своих автотранспортных средствах надежную сигнализацию.

Ставить машину на платные стоянки или в гараж. Не оставлять в салоне автомобиля какие-либо ценные вещи, сумки, кошельки, тем более важные документы. Данные принятые меры предосторожности значительно снижает возможность совершения краж.

Если же вы стали очевидцем или жертвой краж чужого имущества, то стоит незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».