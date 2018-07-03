Министерство культуры и спорта Республики Казахстан в рамках празднования 20-летия Астаны проводит республиканский фестиваль «Ұлы Дала рухы», сообщает информационное агентство «Кокшетау Азия».

«Особенность «Ұлы Дала рухы» в том, что фестиваль охватит все регионы нашей страны. После трех месяцев состязаний финальные игры пройдут уже в Астане, которая станет якорем фестиваля», — сказал на пресс-конференции в СЦК президент Ассоциации Национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан.

Он проинформировал, что фестиваль начнется 4 июля и продлится до 16 сентября, более 7 тысяч спортсменов из разных регионов нашей страны проявили интерес к данным играм. Как напомнил Бекболат Тлеухан, Ассоциация в начале года объявила о начале кампании «20 мероприятий к 20-летию Астаны».

«В рамках этой акций мы уже провели несколько соревнований по национальным видам спорта. Ко дню рождения города мы готовим большой подарок «Кубок Астаны». Скачки будут проходить в двух дистанциях. Аламан – 25 км, и байга – 16 км», — сообщил спикер. Бекболат Тлеухан отметил, что республиканский фестиваль «Ұлы дала рухы» долгосрочный проект, посвященный популяризации национальных видов спорта.

Главная цель фестиваля – реализация идеи главы государства «Рухани жаңғыру», продвижение в массы национальных видов спорта, также его системное развитие. Напомним, что соревнования пройдут по таким видам спорта как: көкпар, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату.

Фестиваль будет проходить на протяжении 3 месяцев, в II этапа. I этап отборочный будет проходить в регионах. Соревнования 1 этапа состоятся в 4 областях. «4 июля в Казмедиа состоится официальное открытие фестиваля и жеребьевка.

Торжественное открытие в областях, в частности ЮКО, ВКО, ЗКО и СКО планируется на разные даты. 13-15 июля в г. Шымкенте (ЮКО), 27-29 июля в г. Актобе (ЗКО), 13-15 августа в г. Павлодаре (ВКО), 17-19 августа в г. Астане (СКО)», — сообщил спикер Отборочные соревнования по кокпар, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату состоятся в регионах, а состязания по аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, бәйге пройдут в Астане.

Отборочные соревнования в регионах завершатся 31 августа. Самые лучшие команды, которые отобрались из 14 областей и 3 городов страны пройдут на II этап фестиваля. На II этап который пройдет в Астане 11-16 сентября приедут 250 спортсменов.

На втором этапе состоятся полуфинальные и финальные соревнования. Республиканский фестиваль «Ұлы Дала рухы» продлится три месяца Фестиваль Национальных видов спорта впервые пройдет в рамках празднования 20-летия Астаны.

4 июля состоится официальное открытие фестиваля и жеребьевка, 16 сентября будет закрытие фестиваля, которые пройдут в Астане. «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан в рамках празднования 20-летия Астаны проводит масштабные спортивные соревнования. Особенность «Ұлы Дала рухы» в том, что фестиваль охватит все регионы нашей страны.

Астана будет якорем, после трех месяцев состязаний финальные игры пройдут уже в столице», — сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной проведению республиканского фестиваля «Ұлы Дала рухы».

Республиканский фестиваль «Ұлы дала рухы» — долгосрочный проект, посвященный популяризации национальных видов спорта. «Как вы уже знаете, Ассоциация в начале года объявила о начале кампании «20 мероприятий к 20-летию Астаны».

В рамках этой акций мы уже провели несколько соревнований по национальным видам спорта. Ко дню рождения города мы готовим большой подарок «Кубок Астаны». Скачки будут проходить в двух дистанциях. Аламан – 25 км, и байга – 16 км», — отметил президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан. Фестиваль начинается 4 июля и продлится до 16 сентября. «Более 7 тысяч спортсменов из разных регионов нашей страны проявили интерес к играм.

Соревнования пройдут по көкпар, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату», — проинформировал президент Ассоциации национальных видов спорта. По словам Бекболата Тлеухана, фестиваль будет проходить на протяжении 3 месяцев, в II этапа. I этап — отборочный — будет проходить в регионах. Соревнования 1 этапа состоятся в 4 областях. Отборочные соревнования в регионах завершатся 31 августа.

Лучшие команды из 14 областей и 3-х городов страны станут участниками II этапа фестиваля. «250 спортсменов приедут в Астану для участия во втором этапе соревнований, которые пройдут 11-16 сентября. В это время – на втором этапе — состоятся полуфинальные и финальные соревнования», — уточнил Бекболат Тлеухан. Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры и спорта РК и «Центр национальных и конных видов спорта».