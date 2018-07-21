В г. Шымкент состоялась конференция «Мировой опыт особых экономических зон».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Б. Канешев, руководство АО «Управляющая компания СЭЗ «Оңтүстік», представители Investment Consulting Associates, World Free Zones Organization и другие иностранные спикеры, а также делегации из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает primeminister.kz

В ходе конференции иностранных партнеров и гостей мероприятия ознакомили с особыми условиями резидентов специальной экономической зоны, презентовали успешные реализованные проекты и дальнейшие планы развития СЭЗ.

«Сегодняшнее мероприятие является площадкой для прямых переговоров, как со стороны управляющей компании СЭЗ «Оңтүстік», резидентов СЭЗ, уполномоченных государственных органов, так и со стороны потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, что, в свою очередь, позволит продолжить совершенствовать деятельность специальных экономических зон в стране», — отметил Б. Канешев.

Наряду с этим, в ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций, меры государственной поддержки и эффективные пути развития специальных экономических и индустриальных зон.

Кроме того, в рамках форума был проведен круглый стол по обсуждению законопроекта и актуальных вопросов развития СЭЗ, затронуты вопросы самообеспечения управляющих компаний СЭЗ с учетом положительного международного опыта.

Следует отметить, что данное мероприятие служит диалоговой площадкой для взаимовыгодного сотрудничества и укрепления деловых отношений между экспертными организациями, государственными органами и управляющими СЭЗ и ИЗ.

Напомним, в целях активизации ускоренного развития регионов, привлечения инвестиций, технологий, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств, Указом Главы государства были созданы 11 специальных экономических зон. В целях кластерного развития регионов, СЭЗ имеют разную отраслевую направленность. Так, например, СЭЗ «Оңтүстік» специализируется на текстильной отрасли и химии, нефтехимии, СЭЗ «ПИТ» на информационных технологиях, СЭЗ «Павлодар» на химии и нефтехимии, СЭЗ «Сарыарка» на металлургии и тяжелого машиностроения.

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» создана Указом Президента Республики Казахстан в целях ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, а также для развития нефтехимической, текстильной, химической промышленности и улучшения качества и расширения ассортимента производимой продукции.

АО «Национальная компания «Kazakh Invest» является национальным агентством по привлечению инвестиций в Казахстан. Kazakh Invest обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по принципу «одного окна» и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим зонам Республики Казахстан. Kazakh Invest исполняет роль единого переговорщика, представляющего интересы Правительства РК при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов.