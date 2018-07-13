В Шымкенте подозреваемый в получении взятки директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» оказался на больничной койке.

13 июля вечером должна была состояться пресс-конференция подозреваемого в получении взятки директора подведомственного акимату Шымкента предприятия – ТОО «Тұрғын үй Шымкент» М. Мухамбетжана, на которой он собирался дать свою версию произошедшего. Однако. как стало известно из достоверных источников, в данный момент он был госпитализирован и находится на лечении. Общение с журналистами не состоялось.

Напомним, что Официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Нурлан Жахин на брифинге рассказал об уголовных делах по фактам коррупции, которые были выявлены на минувшей неделе. И сообщил о том, что подозреваются во взяточничестве директор подведомственного акимату Шымкента предприятия – ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Мухамбетжан и его заместитель Бакбергенов.

Следствие полагает, что они получили незаконное вознаграждение в сумме 5,1 млн тенге за заключение договоров на проведение подрядных работ по ремонту жилых домов в Шымкенте по госпрограммам «модернизация ЖКХ» и «Нұрлы жер». В целом это составляет 15% от выделенных 34 млн тенге на проведение подрядных работ.