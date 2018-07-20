В Туркестанской области объявлен конкурс фотографий «Менің Атамекенім», в котором могут принять участие как профессионалы, так и любители.

Участникам достаточно снять фото или видео о своем ауле, малой родине, показать особенности и отличия, загрузить работы на свою страницу в Facebook и Instagram с хэштегом #МеніңАтамекенім. Пост с фотографией должен быть открытым, а фотография должна быть собственной. Итоги будут подводить каждую неделю. Конкурс начался 18 июля и продлится до 18 августа.

Работы будут оценены профессиональным жюри. В каждой области Казахстана будет определен один победитель. А финалист получит возможность сняться в фильме о своем родном ауле и прославить свою малую Родину.

Организатор конкурса — ОО «Менің Атамекенім»