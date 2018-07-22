Будущее индустриальных и специально-экономических зон обсуждали в Шымкенте.

В третьем мегаполисе республики собрались специалисты из США и Европы, заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Б. Канешев, руководство АО «Управляющая компания СЭЗ «Оңтүстік», представители , World Free Zones Organization иInvestment Consulting Associates.

Партнерам и гостям были презентованы условия на территории специальной экономической зоны. На диалоговой площадке участники встречи вели прямые переговоры и говорили о планах для совершенствования деятельности экономических зон в стране.

Среди приглашенных экспертов -Ника Манукова, региональный директор Всемирной организации свободных индустриальных зон.

Ника Манукова, эксперт:»Важно постоянно посещать международное мероприятия, где идет обсуждение развития свободных зон. Из года в года индикаторы развития меняются, нужно учитывать основные три элемента-знания, инновации и польза обществу. Нужен социальный уклон, то есть реинвестировать, к примеру развивать университеты, которые подготовят специалистов для этих зон. Это лишь часть из общего числа условий для оптимального использования инвестиций,которые позволят сохранить интерес к бизнесу».

По словам экспертов, в мире существуют более 3,5 тысяч свободных зон. В Туркестанской области функционируют 11 индустриальных и специально-экономическая зона. На этих территориях для предпринимателей создана готовая инфраструктура, действует упрощенный порядок привлечения иностранных инвесторов, бизнесменам предоставляются таможенные и налоговые льготы. Следует отметить,что в рамках форума были обсуждены вопросы самообеспечению СЭЗ.

«Деятельность СЭЗ «Онтустик» направлена на реализацию проектов по приоритетным видам деятельности в сферах легкой, химической и нефтехимической промышленности. В качестве преференций мы можем предложить сопровождение проектов по принципу «одного окна»-специальный таможенный и налоговый режим, упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов, предоставление бесплатного земельного участка,полностью налаженная инфраструктура, льготное налогообложение и господдержка. Освобождение от таможенной пошлины.

Что касается коммунальных услуг, то они предоставляются по сниженным ценам. Тарифы на коммунальные расходы по воде и электроэнергии в СЭЗ ниже, чем за пределами СЭЗ. Так тариф на воду и электроэнергию составляет 95,33 тенге и 12,12 тенге соответственно. Тариф на канализацию составляет 136,29 тенге. До конца года на территории специально-экономической зоны действуют 22 проекта.

Это производство ковров, шерстяных тканей, полотенец,банных халатов, перевязочных материалов из марли и др. До конца года заработают 8 проектов. Будет налажено бумажное производство, выпуск одежды,обуви и нитей. В целом, за прошлый год СЭЗ «Онтустик» привлекла порядка 80 млрд инвестиций. И мы вышли на самоокупаемость-единственные в республике.»,- отметил Медеу Дильдабаев, представитель СЭЗ «Онтустик».

К слову, один из производителей керамической плитки в Шымкенте, расширяет производство. Продукцию будут выпускать и в Актюбинской области.

Ануар Асылов руководитель управления по привлечения инвестиций Актюбинской области: «Мощность завода здесь 2,5 млн кв метров год. В Актюбинской области строится аналогичное производство, но сумма инвестиций в два раза больше, составляет 9,2 млрд тенге с созданием 180 раб мест. В Актюбинской области одна индустриальная зона, ее территория составляет 200 га. На сегодняшний день реализуется 15 инвест — проектов на общую сумму 80 млрд тенге, из из 15 проектов шесть с участием иностранного капитала-Болгарии,Швейцарии,Германии».

По словам Асылова, актюбинские предприниматели делают инвестиции в будущее. Они намерены выпускать и биоразлагаемые пакеты и реализуют проект ветрогенераторов. При этом в планируют продолжить сотрудничество с Шымкентом.

В целом, по итогам встречи подписано несколько договоров. В рамках соглашений планируется обмен опытом и специалистами.

Жанат Тохтарбай