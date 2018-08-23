Казахстанский бизнесмен Бейбит Алибеков опубликовал на своей странице снимок с Димашем Кудайбергеном и Данэлией, рассказав о запуске именного чая «Dimash».

Алибеков поделился неожиданной новостью — любимый певец казахстанцев и не только Димаш Кудайберген отныне будет радовать еще и вкусовые рецепторы своих поклонников. Ведь в честь популярного певца запускают производство именного чая.

«Гордость страны. А пришли мы с Данэлией поздравить Димаша и Дамира с запуском чая Dimash, который должен покорить Казахстан и Китай», — поделился Бейбит Алибеков.

Поздравить Димаша пришла и Данэлия Тулешова со своими близкими.

К слову, казахстанцы положительно отреагировали на такую новость и уже ждут, когда смогут попробовать вкус этого чая. Думаем, что и китайские поклонники Димаша будут в восторге от этой идеи.

ztb.kz