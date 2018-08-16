Как известно, в Казахстане действует жилищная программа «7−20−25». С начала ее запуска по новой ипотеке квартиры получили почти 200 казахстанцев. МИА «Казинформ» подготовило обзор условий для участия в программе.

Во-первых, согласно официальному тексту программы, желающие получить квадратные метры по новой ипотеке должны подпадать под четыре основных критерия. Претендент обязан быть гражданином РК и без жилья. Исключением являются комнаты в общежитиях менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи и жилые дома в аварийном состоянии. Также потенциальный участник должен работать, и у него не должно быть долгов по ипотечным займам.

Между тем у казахстанцев возникли сопутствующие вопросы. Наиболее часто задаваемые сформировала и опубликовала дочерняя компания Нацбанка РК — оператор программы «Баспана». На основе их подготовлен обзор вопросов и ответов, касающихся участия в программе.

Вопрос № 1: Можно ли получить заем по программе без официальных источников доходов?

Ответ: Нельзя, так как заявитель считается неплатежеспособным.

Вопрос № 2: Какой размер зарплаты (дохода) нужен для получения займа?