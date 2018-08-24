Шымкентцев приглашают на фан-встречу с HAZИMA — нашей землячкой, артистом лейбла Black Star.⠀⠀

Это отличная возможность задать вопросы, получить автограф и просто зарядиться невероятной энергией.⠀

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В июне этого года Назима Джанибекова подписала контракт с лейблом Black Star после проекта «Песни» на ТНТ. Талантливая певица благодаря своему характеру, необычному голосу, невероятной харизме, поддержке близких и всего народа не только стала самой яркой, эффектной участницей конкурса, но и покорила миллионы сердец, стала фавориткой самого Тимати и получила контракт несмотря на финальный результат конкурса.⠀

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26 августа 15.00⠀

Вход свободный⠀

пр. Кунаева, 5, ТЦ «Береке», 2-этаж