В мессенджерах распространяется фото здания с надписью «Менттер үйі». Как сообщается в сопроводительном сообщении, фото якобы сделано в Астане в районе Сары-Арка, передает NUR.KZ.

Казахстанцы упражняются в остроумии, отмечая, что там якобы будет находиться общежитие для полицейских. Однако, судя по всему, к стражам порядка это здание не имеет отношения.

Версия с фотошопом тоже сомнительна – слишком четко отражаются и буквы, и здание, и рабочий на стоящей рядом машине.

Кроме того, на полу видны еще буквы, которые наверняка будут добавлены к надписи.

Однако в акимате Астаны сообщили, что данное здание находится не в районе Сары-Арка, и, скорее всего, не в столице вовсе.

В Управлении архитектуры также отметили, что в Астане не используются такие панели при строительстве зданий, сообщили в пресс-службе.