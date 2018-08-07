Состоялось расширенное заседание городского филиала партии «Нұр Отан» с участием его председателя Габидуллы Абдрахимова.

На повестке дня было обозначено избрание заместителей председателя Шымкентского городского филиала партии. Первым заместителем, по предложению Бюро политсовета партии и согласно приказу первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева, назначен Бахадыр Мадалиевич Нарымбетов.

Бахадыр Нарымбетов родился в 1972 году в Южном Казахстане, образование — высшее. Трудовой путь начал в 1999 году преподавателем в училище. В 2001 году поступил на государственную службу, работал на разных руководящих должностях — в департаменте культуры, информации и общественного согласия, Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета по делам религий, заместителем акима города Шымкента. С 2015 года до сегодняшнего дня работал директором управления газоснабжения по городу Шымкенту АО «ҚазТрансГаз».

Кроме этого, по предложению Бюро политсовета партии и согласно приказу первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» М. Ашимбаева, на должность заместителя председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» избран Бекайдар Мусаевич Толегенов.

Бекайдар Толегенов родился в 1962 году в Шымкенте, образование — высшее. Трудовой путь начал в 1979 году на Кентауской обогатительной фабрике. В разные годы работал руководителем отдела коммерции в компании «ЮжКазЭнерго», заместителем главного директора АО «Энергоорталық-3». С 2006 года до сегодняшнего дня был первым заместителем председателя городского филиала партии «Нұр Отан».

Аким Шымкента и председатель городского филиала партии «Нұр Отан» Габидулла Абдрахимов пожелал успехов Б. Нарымбетову и Б. Толегенову.