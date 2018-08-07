Бахадыр Нарымбетов

Состоялось расширенное заседание городского филиала партии «Нұр Отан» с участием его председателя Габидуллы Абдрахимова.

На повестке дня было обозначено избрание заместителей председателя Шымкентского городского филиала партии. Первым заместителем, по предложению Бюро политсовета партии и согласно приказу первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева, назначен Бахадыр Мадалиевич Нарымбетов.

Бахадыр Нарымбетов родился в 1972 году в Южном Казахстане, образование — высшее. Трудовой путь начал в 1999 году преподавателем в училище. В 2001 году поступил на государственную службу, работал на разных руководящих должностях — в департаменте культуры, информации и общественного согласия, Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета по делам религий, заместителем акима города Шымкента. С 2015 года до сегодняшнего дня работал директором управления газоснабжения по городу Шымкенту АО «ҚазТрансГаз».

Кроме этого, по предложению Бюро политсовета партии и согласно приказу первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» М. Ашимбаева, на должность заместителя председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» избран Бекайдар Мусаевич Толегенов.

Тулегенов Бекайдар Мусаевич
Тулегенов Бекайдар Мусаевич

Бекайдар Толегенов родился в 1962 году в Шымкенте, образование — высшее. Трудовой путь начал в 1979 году на Кентауской обогатительной фабрике. В разные годы работал руководителем отдела коммерции в компании «ЮжКазЭнерго», заместителем главного директора АО «Энергоорталық-3». С 2006 года до сегодняшнего дня был первым заместителем председателя городского филиала партии «Нұр Отан».

Аким Шымкента и председатель городского филиала партии «Нұр Отан» Габидулла Абдрахимов пожелал успехов Б. Нарымбетову и Б. Толегенову.

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