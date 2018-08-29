Осужденный за взяточничество Болат Халык будет обжаловать приговор в апелляции. Дело основывается только на свидетельских показаниях Бейкенова М. и Шильдебаева Е., которые написали заявление о передачи взятки будучи задержанными сотрудниками антикоррупционного ведомства, расссказал адвокат Аманжол Мухамедьяров.

Генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» министерства по инвестициям и развитию РК Болат Халык осужденный судом первой инстанции на 7 лет и 6 месяцев по статьям 189 ч.4 п.2 и 366 ч.3 пп.1,4 будет обжаловать приговор в апелляции. Об этом сегодня в Астане рассказала журналистам его супруга.

В апелляции сторона защиты будет добиваться полного оправдания осужденного. Адвокат Аманжол Мухамедьяров заявил, что все обвинения следствия необоснованны, ничем не подтверждены и основаны на доказательствах, полученных незаконным путем.

Следствие, по его словам, основывается только лишь на свидетельских показаниях Бейкенова М. и Шильдебаева Е., которые написали заявление о передачи взятки будучи задержанными сотрудниками антикоррупционного ведомства. Но тем не менее, они проходят по делу в качестве свидетелей.

«В материалах дела есть фотографии с задержания этих якобы свидетелей. Но по версии следствия, они добровольно явились в антикоррупционную службу с заявлением о передаче взятки Болату Халык. Но на фотографии видно, как «свидетелей» задерживают представители правоохранительных органов. То есть понятно, что лицо не добровольно заявило о факте передачи взятки должностному лицу. До сих пор, никакого процессуального решения по факту дачи взятки не было принято», — сообщает адвокат.

Помимо этого, защита Халыка доказала в суде, что по отношению к генеральному директору РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» были применены пытки. Суд обязал прокурора Астаны зарегистрировать в ЕРДР уголовное дело по факту пыток.

«29 мая 2017 года и 12 июня 2017 года он подвергался давления и пыткам путем не предоставления пищи в течении одного дня. Его вывозили утром из СИЗО, целый день держали в клетке, не предоставляли ни пищи, ни воды и только вечером отвозили обратно в следственный изолятор. Сначала мы писали жалобы и заявления в Антикоррупционную службу, внутреннюю безопасность, прокуратуру Астаны, но они не хотели регистрировать этот факт», — сказал Мухамедьяров.

Жена осужденного сообщила, что деньги изъятые в ходе следствия должны быть возвращены семье. В суде защита Халыка смогла доказать происхождение этих денежных средств (продажа квартиры в Актау – от авт.). Вот только теперь непонятно, где хранятся эти деньги, и есть ли они вообще.

«Денежные средства, которые изъяли у нас дома, следователь никак не отразил, не сдал в камеру хранения. И теперь мы не можем добиться ответа, где эти деньги находятся. Следователь забрал все деньги из нашего дома в мае 2017 до января 2018 их судьбы не была известна. Согласно материалам дела, он сдал деньги в камеру хранения в январе 2018. Мы трижды направляли запрос в антикоррупционное ведомство с вопросом «где наши деньги?», но ответа адекватного нам не предоставляют», — сказала жена осужденного Айнур Турсынбаева.

Также, по ее словам, свидетели, указывающие на ее мужа, выиграли тендер во время того, как предприятие возглавлял Муса Танабаев. В ходе суда, выяснилось, что свидетель Бейкенов давал взятку племяннику Танабаева. Эти деньги племянник предлагал Халыку, но последний от них отказался.

«Мы написали заявление. В итоге сейчас должны зарегистрировать дело по даче взятки Бейкеновым. Но в нашем деле он не идет как взяткодатель. В нашем деле вообще нет взяткодателей. Антикоррупционная служба его делает свидетелем. В суде Бейкенов вообще не хотел давать показания. Его привели в наручниках для дачи показания (принудительный привод – от авт.)», — сказала она.

Защита Халыка ходатайствовала о вызове Танабаева в суд для дачи показаний, но им было отказано.

К слову, сотрудники антикоррупционного ведомства 5 месяцев вели негласные следственные действия в отношении Халыка и Бейкенова, но момент передачи взятки не зафиксировали.

«Его обвинили, что он получил взятку от Бейкенова в размере 10 млн 600 тыс. Якобы он получил взятку в гостинице Royal Tulip в Алматы в мае 2017 года. Но при этом, за ним постоянно следили, и это есть в материалах дела. Его везде сопровождали сотрудники антикоррупционной службы. Они видят, что к нему заходит свидетель, якобы взяткодатель. Потом он от него выходит. Почему они сразу не задержали Халык, предполагая, что он получил взятку. И только через неделю они задерживают фигурантов дела. И вменяют, что тогда он получил взятку. А почему тогда не задержали? По делу очень много моментов которые не стыкуются», — прокомментировал Аманжолов.

Еще один аргумент следствия – Халык поручил своему помощнику обменять деньги полученные в виде взятки. На стадии следствия, следственный суд санкционировал изъятие документов из обменного пункта. Однако, оперативные сотрудники все лето не изымают эти документы и идут туда только осенью.

«Они говорят, что видеозапись там не сохранилась. Но причем тут видеозапись, когда суд сказал изъять документы по обменной операции? Мы ходатайствовали в суде об изъятии их, нам было отказано. Мы направили адвокатский запрос в Нацбанк, нам пришел ответ, что в тот день обменных операций на такую сумму не производилось вообще», — сообщил Аманжолов.

Всего в статусе генерального директора Болат Халык находился на рабочем месте 68 дней, и уже год и 4 месяца содержится под стражей.

Апелляция состоится 4 сентября в городском суде Астаны в 11:30.

Напомним, что Халык Болат был задержан в мае 2017 года Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Астане при получении очередной взятки в сумме 70 тысяч долларов. Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что подозреваемый организовал преступную схему по получению взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ.