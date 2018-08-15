Здание с надписью «менттер үйі» оказалось расположенным в городе Туркестан. Оказалось, что на вывеске действительно не хватало несколько букв. Сейчас на здании красуется надпись «Департаменттер үйі», передает NUR.KZ.

«Фото сделано во время работы по установке букв на здании, где будут расположены департаменты Туркестанской области. Надпись на здании — «Департаменттер үйі». Кто сделал подобное фото, непонятно, и смысл этого тоже не понятен», — пояснили в акимате Туркестанской области.

В данное время акимат Туркестанской области переезжает в город Туркестан, в каждом здании областного акимата устанавливаются буквы с названием того или иного управления или департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из мессенджеров идет рассылка фото здания с надписью «менттер үйі». Отмечалось, что помещение якобы находится в Астане.

Более того, казахстанцы писали, что там будет находиться общежитие для полицейских, однако столичный акимат опроверг предположения жителей страны.