В Шымкенте в рамках программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» прошел областной конкурс песен «Менің Қазақстаным».

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику композитора в сквере «Шәмші әлемі» и продолжилось в областной филармонии им. Ш.Калдаякова.

Торжественную церемонию конкурса открыл исполняющий обязанности руководителя областного управления культуры и развития языков Асылхан Темирханулы.

Отметим, что на первом этапе конкурса, проходившем в районных центрах и городах, было заявлено около 200 претендентов, из них 21 претендент получили путевку в финал.

В конкурсе приняли участие претенденты в возрасте от 15 до 29 лет.

Его цель – популяризация казахского песенного искусства и, в частности, произведений Ш. Калдаякова, поиск молодых талантов и дарований среди любителей композитора, а также воспитание у молодежи патриотизма.

Награждение победителей и Гала-концерт прошло в концертном зале «Туркестан сарайы». В концерте приняли участие заслуженный артист РК Курманбек Шойынбаев, обладатель ордена «Құрмет», композитор, Калдыбек Курманали, деятели культуры РК Айжан Таженова, Хадиша Шалабаева, исполнители традиционных песен Наркенже Серикбаева, Акмарал Биназарова, Гульдана Макатаева, а также танцевальные ансамбли «Казына», «Фараб», «Тумар»