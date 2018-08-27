С начала года в Туркестанской области обучение основам предпринимательства, в рамках проекта «Бастау Бизнес», прошли 1700 человек.

Стоить отметить, что полученный сертификат является основным условием для получения субсидированного кредита под 6% годовых. Так, из обученных 1700 человек — 122 получили кредитование в фонде поддержки сельского хозяйства, сообщают в Палате предпринимателей Туркестанской области.

Они открыли пекарни, швейные цеха, кондитерские, салоны красоты, туристические таксопарки, школу робототехники. Большая часть реализованных проектов в сфере животноводства. По словам специалистов, есть среди слушателей и те, кто открывает или расширяет бизнес и на собственные средства.

В прошлом году по программе, в Туркестанской области, обучились 1500 человек. 419 из них получили кредитование. По плану, до конца года сертификаты об обучении должны были получить 3460 человек в Туркестанской области, это 4-5-6-й потоки. Занятия для слушателей 4-го потока должны были начаться в середине августа, говорят в РПП. Но, стартовать обучение по графику не удалось из-за того, что нет финансов, сообщают представители Палаты предпринимателей.

Данияр Дармен, заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области: «В программу проекта «Бастау Бизнес» внесены изменения именно в части финансирования. Ранее, проект финансировался из республиканского бюджета, начиная со второго полугодия 2018 года финансирует областной бюджет.

За первое полугодие в районах обучились 1700 человек. Обучение профинансировали из республиканского бюджета. Сумма составила порядка 98 млн тенге. Министерство сельского хозяйства, как координатор программы, сказало, что денег нет и чтобы мы просили средства из областного бюджета на второе полугодие. Мы обращались в областной акимат, в управление экономики, к заместителю акима области, который курирует финансовую часть. Но, оказалось, что средств на сегодняшний день на продолжение проекта «Бастау Бизнес» нет. Они объяснили это тем, что данные средства не были заложены с самого начала года. В связи с чем проект «Бастау Бизнес» имеет риск срыва проекта».

Беспокойство по поводу срыва проекта выражают и слушатели «Бастау Бизнес». Те, кто уже обучился по программе и те, кто записались на обучение в 4-5-6-х потоках до конца года. Первых волнует, что если проект приостановят, то они лишаться поддержки со стороны тренеров, которые должны сопровождать начинающих и действующих предпринимателей, уже прошедших обучение. Вторые сетуют, что могут упустить возможность открыть собственное дело, создать новые рабочие места, получив субсидированный кредит.

По этому вопросу удалось получить комментарии у вице-министра труда и социальной защиты Светланы Жакуповой. В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область в составе делегации, она сообщила, что вопрос на обсуждении:

— На сегодняшний день более 1500 человек уже обучились, средства освоены. Финансирование программы — это дело времени. Проект не будет закрыт в Туркестанской области. Другой вопрос, что почти из полутора тысяч человек оформили кредиты только 175 человек и поэтому стоит вопрос, стоит ли обучать такое количество человек, если нет кредитования? По кредитованию на сегодня уже работает НПП «Атамекен» вместе с РПП, думаю что будет время и здесь определятся, что приоритетнее — выдавать кредиты обучившимся, или обучать новых».

Тем временем, год назад, положительно о проекте отозвался Глава государства. В прошлом году Нурсултан Назарбаев отметил, что «Атамекен» проводит хорошую обучающую программу, которая помогает людям открывать бизнес и подсказывает, как получать кредиты.

Напомним, проект «Бастау Бизнес» реализуется в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства с 2017 года. Основная задача проекта — обучение навыкам предпринимательства жителей сёл. Обучение могут пройти жители сел, районных центров, безработные и самозанятые, которые хотят открыть свое дело или расширить свой действующий проект.

По информации сайта primeminister.kz, в течение 2017 года в 80 районах страны было обучено 15 тысяч человек. Из их числа — 3314 открыли или расширили свой бизнес. 2555 проектов были открыты благодаря льготному микрокредитованию под 6% годовых. Более 700 проектов были запущены благодаря собственным средствам предпринимателей. 80% реализованных проектов — из сферы сельского хозяйства. Остальная часть — сервис, торговля и т.д.

В текущем году планируется обучить 30 тысяч человек и как минимум 6 тысяч из них должны открыть собственный бизнес.

Жанат Тохтарбай