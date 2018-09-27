Об этом на своей странице в сети фейсбук сообщает управление здравоохранения Шымкента.

В сообщении в частности говорится: «По факту происшествия в областном наркологическом диспансере временно отстранен от работы завотделением, санитары, дежурившие в тот день, уволены», сообщает elitar.kz

Напомним, 10 сентября в БСМП №2 попал пациент наркодиспансера. По словам мужчины, он возмутился отсутствием нормального места в палате: «Сначала повздорили с санитаром, с больными из палаты, а потом зашел заведующий отделением и начал меня избивать. Ударил сначала в область глаза, потом по спине ударил. Я выгнулся, и он ударил меня в ребра. Ну и все, я загнулся с острой болью».

По словам мужчины, помощь ему оказывать не спешили, поэтому он вызвал родных. А уже его мать после приезда в диспансер вызвала скорую помощь.

В больнице мужчину прооперировали – удалили селезенку.

В свою очередь в управлении здравоохранения, комментируя произошедшее, заявили – мужчину избил вовсе не завотделением, а такие же пациенты наркодиспансера.