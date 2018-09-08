На поле возле одного из поселков Шардаринского района Туркестанской области произошла потасовка между фермерами, переросшая в перестрелку, передает пресс-служба ДВД области.

7 сентября 2018 года в дежурную часть Шардаринского РОВД поступило сообщение о том, что на поле возле одного из поселков произошла драка. «Прибывшие на место полицейские установили, что между дехканами, которые не поделили клиентов, произошла потасовка с применением оружия.

В результате этого один из потерпевших скончался на месте, еще двух с травмами доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК «Убийство», — сообщили в пресс-службе ДВД Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, жителей Туркестанской области. У одного из задержанных изъято охотничье ружье. По факту убийства Следственным управлением ДВД области начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.