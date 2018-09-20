Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек рассказал о решении проблемы с нехваткой на первоначальный взнос на ипотеку по программе «7−20−25», сообщает Sputnik.

Глава ведомства напомнил, что данная жилищная программа самая приемлемая из всех, что существовали ранее. В частности от программы накопления на жилье в Жилстройсбербанке она отличается отсутствием необходимости накапливать три года и относиться к определенной категории граждан. Любой желающий может приобрести жилье по этой программе, заверил министр.

«Мы понимаем, что есть молодые семьи и компания “Баспана” выпустила две дополнительные программы, когда совместно с акиматами они могут, половину от первоначального взноса за ипотеку, беспроцентно просубсидировать», — рассказал о возможности сокращения вдвое суммы первоначального взноса Женис Касымбек на брифинге в службе центральных коммуникаций.

За реализацию подобной услуги первым взялся акимат Шымкента. До конца года они помогут молодым казахстанцам на сумму в два миллиарда тенге.

Свою заинтересованность, по словам Касымбека, также выразило руководство Актюбинской области. Кроме этого, многие предприятия готовы помочь своим сотрудникам с первоначальным взносом на ипотеку. Профильное министерство пообещало стимулировать руководителей крупных компаний активнее вовлекать в программу обеспечения жильем своих сотрудников.

Глава Мининвестразвития также проинформировал, что с этого года планируется подвести инженерные сети к 40 тысячам участкам. Всего до 2020 года запланирован ввод 600 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость одного метра в Астане и Алматы варьируется до 260 тысяч в регионах — до 220 тысяч тенге.

Основными критериями для участия заемщиков в программе «7−20−25» являются отсутствие жилья на праве собственности и непогашенных ипотечных займов на момент обращения в банк для получения займа, а также наличие 20 процентов денежных средств от стоимости приобретаемого жилья. Какие либо комиссии при предоставлении займа не взимаются. Вместе с тем, заемщику необходимо иметь подтвержденные доходы, достаточные для обслуживания ипотечного займа, допускается привлечение созаемщиков.

Кредиты выдаются на срок до 25 лет. Пороговая сумма кредитования населения в Астане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте составляет до 20 миллионов тенге. В остальных регионах сумма кредита составляет до 12 миллионов тенге.

В рамках реализации программы «7−20−25» по состоянию на 20 сентября 2018 года принято 2 526 заявок на получение займа на сумму 30,2 миллиарда тенге. Из них одобрено 1 695 заявок на предоставление займа на сумму 20,2 миллиарда тенге.