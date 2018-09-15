Пожар на бывшем шинном заводе в Шымкенте потушен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

15 сентября в 04.20 поступило сообщение о возгорании на территории индустриальной зоны «Ордабасы». На место пожара направили 22 единицы техники 85 личного состава.

«По приезду было установлено, что горит кровля четырехэтажного административного здания (здание 1980 года постройки) бывшего Шинного завода. Быстрое распространение огня обусловлено наличием резиновой прослойки в кровли.

Общая площадь возгорания составила 5000 квадратных метров большая часть которой пустовала, а 2000 квадратным метров арендовало ТОО цех по изготовлению деревянных и пластиковых окон и дверей.

Объект не проверялся так как по критериям оценки рисков относится к незначительной», — сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

На территории имеется негосударственная противопожарная служба, которая и сообщила о ЧП. Пожар локализовали в 06.34, на двух участках передана ликвидация. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.