Приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 31 июля 2018 года утверждены Правила реализации построенного и (или) приобретенного у частных застройщиков жилья в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает Zakon.kz.

Правила определяют порядок реализации следующего жилья:

— кредитное жилье местных исполнительных органов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент (МИО);

— индивидуальные жилые дома в рамках пилотных проектов;

— арендное жилье с выкупом акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» (АО «ИО «КИК»);

— жилье акционерного общества «Байтерек девелопмент» (АО «Байтерек девелопмент»);

— коммерческое жилье акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (Фонд недвижимости»);

— арендное жилье с выкупом Фонда недвижимости.

Порядок реализации жилья, в том числе построенного или приобретенного у частных застройщиков в рамках ранее принятых программ по вопросам жилищного строительства осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

При этом не допускается участнику претендовать на получение более 1 единицы жилья, за исключением случаев приобретения жилья, в порядке, предусмотренными параграфами 2, 4 и пункта 27Правил.

Не допускается участие лица, супруг(а) которого до заключения брака приобрел(а) жилье на условиях аренды с выкупом, за исключением случаев приобретения жилья, предусмотренных вышеназванными пунктами.

Договоры аренды с выкупом в рамках Программы подлежат обязательной государственной регистрации в регистрирующем органе.

В случае выявления нескольких фактов включения заявителя в списки участников на получение жилья, заявителю направляется уведомление о необходимости выбора в течение 7 рабочих дней одного из жилищ.

Контроль за исполнением данных требований осуществляется на основании обязательного согласия заявителя о проверке его участия и справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, предоставляемых вновь перед заключением договоров купли-продажи или аренды с выкупом.

МИО по окончании процедур отбора публикует на собственном интернет-ресурсе списки поступивших заявлений и окончательные списки отобранных участников Программы на получение жилья.

При этом очередники исключаются из учета граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде в соответствии с действующим жилищным законодательством.

В районных центрах, городах, городах республиканского, областного значения, столице документы от претендентов на получение жилья принимаются МИО на бумажном носителе, через веб-портал «электронного правительства» либо официальный интернет-ресурс.

В сельских населенных пунктах, поселках — на бумажном носителе акимами сельских округов (сел, поселков).

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.