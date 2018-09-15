Сухие тоненькие прутики-веточки, вырванные

с корнем, да пустые лунки, выкопанные в земле, – такой пейзаж сейчас там, где по задумке властей должен подрастать зеленый пояс города, заложенный по программе озеленения «Шатқал».

Сажаем круглый год

Два года назад в Шымкенте решили превратить все овраги и пустыри, опоясывающие город, в парки и скверы. Для этого на основе нового Генерального плана развития Шымкента разработали специальную программу «Шатқал», объявив о намерении разбить за несколько ближайших лет 14 парков с общей площадью озеленения 226 га. Идея, в общем-то, благая, но как она воплощается в жизнь? Своими впечатлениями поделилась с пользователями ФБ на своей страничке Любовь Доброта.

Реализацию программы разделили на несколько этапов. Сначала – посадка деревьев и установка системы капельного орошения. Вторым этапом значится благоустройство. Для этого ответственные учреждения построят в зеленой зоне дорогу и установят освещение. Третьим этапом развития парковой зоны станет строительство мест для активного отдыха и детских игровых площадок.

Первые массовые посадки деревьев на природных и руко­творных оврагах, образовавшихся вследствие варварской добычи суглинка для производства саманных кирпичей, пришлись на осень 2016 года. Тогда было высажено в общей сложности более 120 видов саженцев деревьев, в основном лиственных. Посадку продолжили в прошлом и в текущем годах. Причем дело, видимо, настолько не терпело отлагательства, что сажали чуть ли не круглый год – осенью, весной и даже зимой, призвав взяться за благое дело молодежь, общественность и даже депутатов областного маслихата.

Только за один субботний январский день нынешнего года ­сообща высадили 1 тыс. деревьев, заложив новый парк, который наз­вали «Шымсая». Под него отвели 25 га ущелья, расположенного вблизи жилого массива «Тассай». Активистам объявили, что в ближайшее время здесь посадят 6 тыс. деревьев. Кроме зеленых насаждений, появятся детские площадки, велодорожки, театральная сцена, площадки для игр в шашки и шахматы.

По такому же принципу обещали обустроить и озеленить еще 4 подобных участка на пустырях и в оврагах. Общая площадь зеленых насаждений, как отмечалось, составит более 16 тыс. га.

В текущем году в рамках первого этапа реализации программы «Шатқал» планировалось завершить озеленение и благоустройство одного из парков площадью 97 га. Необходимые для этого средства выделили из бюджета.

Предприятие ТОО «ЛТД Турмыс» в 7 оврагах высадило в общей сложности более 80 тыс. саженцев на площади 124 га, пробурило 17 подземных скважин вертикального дренажа, установило 4 трансформатора, проложило 41,7 км водопровода для капельного полива. Это официальные цифры, предос­тавленные Шымкентским городским управлением энергетики и коммунального хозяйства. Как человек, не понаслышке знающий, что такое система капельного орошения и как она работает, честно говоря, удивилась ее вариации.

Так вот, по верхнему краю оврага идет труба, на которой периодически установлены краны. Думаю, время от времени к ним присоединяют шланги, чтобы полить деревья. Капельное же орошение предполагает прокладку трубы под каждым деревом, а не одной на десяток рядов деревьев. К слову, вода для полива идет самотеком из 26 резервуаров, установленных на возвышенности.

Там, где деревья сажали еще осенью позапрошлого года, по идее они должны уже заметно подрасти. Естественно, при условии надлежащего ухода и своевременного полива. Я прошла не один километр по оврагу, начиная от дендропарка в нап­равлении бывшей городской мусорной свалки, и сильно расстроилась от увиденной картины. На первом километ­ре пути крайне редко зеленели саженцы карагача, айланта и катальпы. Пробовала даже считать, сколько засохших, вырванных с корнем и переломанных деревьев приходится на одно живое. На цифре 100 прекратила это бессмысленное занятие.

К исходу первого километра глаз порадовала относительно зеленая полянка. Увы, следом за ней – прежняя картина. Эта свое­образная инспекция показала, что поливаются только отдельные места, и там, где это делали, саженцам, пусть и не всем, удалось-таки выжить. Так что говорить о надлежащем уходе за зелеными насаждениями не приходится.

И это не только мое сугубо личное мнение. Депутаты Шымкентского городского маслихата не скрывали своего возмущения, когда на апрельской сессии встал вопрос о выделении очередных 600 млн тенге на реализацию программы «Шатқал».

– Многие молодые саженцы деревьев, высаженные в прошлом году, высохли! А теперь куда вы планируете потратить 600 миллионов тенге и хватит ли этих денег? – адресовал вопрос руководству города под дружное одобрение коллег депутат Шымкентского городского маслихата Ермек Дарменов. – Необходимо обеспечить поливной водой все парки, открытые по программе «Шатқал», чтобы не возвращаться к этому вопросу и на следующий год.

По информации главного специалиста управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента Жандоса Оспанова, в нынешнем году на реализацию программы из городской казны предусмотрено выделение 490 млн тенге. И это не считая денег на полив, уход, обработку и подкормку растений. Расходы на эти цели входят в 315 млн тенге, выделенных на уход за зелеными насаждениями Каратауского района Шымкента.

И еще одна очень важная цифра.

По утверждению специалиста, приживаемость деревьев в оврагах, согласно акту, составляет 77–80%. Правда, документ этот Жандос Оспанов, как ни старался, среди своих бумаг на столе не нашел, а прекращая поиск, заметил, что даже если бы и нашел, все равно бы мне его не показал.

Парку не место в овраге?

Жандос Оспанов честно приз­нался, что все 7 парков, полнос­тью засаженные деревьями, зак­ладывались без разработки какой-либо проектно-сметной документации и, следовательно, не проходили государственную экспертизу. Оказывается, только сейчас разработана ПСД на зак­ладку парка в овраге за мемориа­лом «Қасірет». Здесь, в отличие от предыдущих оврагов, сначала проведут планировку, предусмот­рев пешеходные дорожки, места для объектов культурно-спортивного назначения, и только потом возьмутся за посадку деревьев.

– На 7 оврагов проекта как такового не было, на пустой участок земли посадили деревья и – все, – откровенно комментирует Жандос Оспанов. – Шло как озеленение. Дополнительно мы еще в двух оврагах разбили газоны.

– А газоны для чего? – удивилась я.

– Как для чего? Для красоты!

– А туда кто-то ходит? Есть дорога, тротуары?

– Нет, на будущее готовится. Всего 3 600 квадратных метров газонов. Их стригут, поливают.

– А деревья поливают на всех 124 гектарах?

– У руководства спрашивайте! Приостановят, скорее всего, программу «Шатқал». Кому она нужна?

Личное ли это мнение сотрудника управления или авторитетное мнение руководства, понятное дело, узнать не удалось. Дальше общаться с журналис­том Жандос Оспанов отказался наотрез.

А вот другой мой собеседник, согласившийся обсудить тему закладки парков и скверов в оврагах и на пустырях, оказался более словоохотливым и обстоятельно ответил на все вопросы.

– Для чего можно и нужно сажать деревья в оврагах и ущельях? Только для закрепления почвы, чтобы не было схода грунта, – считает главный специалист Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Курманали Жунисов. – Озеленение и тем более создание парков и скверов в таких местах не допускается.

Овраги и ущелья с их склонами представляют опасность для людей. И прежде чем их озеленять, необходимо провести планировку, разровнять. Специалист считает, что из нескольких десятков оврагов можно пару-тройку оставить в том виде, в котором они сейчас существуют. И для разнообразия городского ланд­шафта, и для того, чтобы была возможность сравнить, как было раньше и как стало сейчас, когда их разровняли и превратили в зоны отдыха.

– С кем они советовались, я не знаю, но думаю, что это поспешное решение, – убежден Курманали Жунисов. – Без проведения планировки – это пустая трата денег. Если выбрать засухоустойчивые саженцы деревьев, корневая сис­тема которых уходит глубоко внутрь почвы, они укрепят склоны. Это могут быть ясени, акация.

Но ведь там сажают деревья с поверхностной корневой системой: карагач, березу, айлант, катальпу, можжевельник, сосну. При глубоком снежном покрове, паводках они могут запросто сползти в овраг, упасть. А ведь туда будут ходить люди, не подозревая, что их подстерегает опасность!

Курманали Жунисова волнует еще один вопрос, от которого зависит приживаемость саженцев, в том числе и в оврагах. Зимние посадки деревьев в последние годы для Шымкента стали чуть ли не нормой. Между тем сажать зимой можно только деревья хвойных пород, да и то при наличии земельного кома, иначе не приживутся. Сажать зимой лиственные саженцы недопустимо, и об этом знают даже студенты, готовящиеся стать специалис­тами лесного дела.

– Почти все акимы, инициируя подобные программы, со специалистами не советуются, – сетует Курманали Жунисов. – Я живу в микрорайоне «Лесхоз» и третий год наблюдаю, как зимой вдоль Ленгерского шоссе сажают карагач. Естественно, весной половина саженцев не распускается. Пока коммунальщики очухаются и начнут поливать, к маю пропадает еще половина. И того остается четверть от объема посадки. В июне сухие стволы выдергивают, чтобы не мозолили глаза. Зимой все повторяется сначала. Я удивляюсь, откуда они берут столько денег, чтобы ежегодно сажать на одном и том же месте, да так не закончить с озеленением за 3 года?!

…И все же мне удалось найти образцово-показательный шатқал. Случайно увидела, проезжая по улице Куаныша Тулеметова, в овраге сочную зелень, пронизывающую рядами склоны. При ближайшем рассмотрении, впрочем, оказалось, что холм раскрасила больше трава, густо растущая благодаря обустроенной системе капельного орошения, чем листья деревьев. Несмотря на то что спилов засохших деревьев гораздо больше, чем растущих саженцев, даже такой результат порадовал.

Здесь же обнаружилась гранитная глыба, сообщающая, что шатқал «Самал» заложен 20 января 2017 года, а также рулоны труб для капельного орошения и скошенная трава на газонах. И еще десятка два сотрудников ТОО «ЛТД Турмыс», наводящих порядок на тех самых газонах. В сам овраг вела асфальтированная дорога. И это обстоятельство натолкнуло на мысль, что, возможно, именно по этому локальному участку начальство судит о результатах реализации всей программы.