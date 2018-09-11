Национальный Банк Республики Казахстан 12 сентября 2018 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Сүйінші» из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» из серебра номиналом 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге, передает пресс-служба Нацбанка.

Сүйінші – радостная новость. Человеку, принесшему радостное известие, говорят: «бери, что пожелаешь» или дарят что-то по своему усмотрению. При слове «сүйінші» каждый сразу догадывается, что человек принес добрую весть. Монеты из серебра и из сплава мельхиор имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части расположены число «500» на серебряной монете и число «100» на монете из сплава мельхиор, а также надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображены элементы национального орнамента. По окружности нанесена надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда сүйінші и товарный знак Казахстанского монетного двора. В верхней части по окружности расположена надпись «СҮЙІНШІ», число «2018», обозначающее год чеканки. На серебряной монете имеется надпись «Ag925 24g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. Изображения и надписи на лицевых и оборотных сторонах монет рельефные, по окружности

выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

— из серебра 925 пробы, масса – 24 грамма, диаметр – 37 мм, качество изготовления «proof», тираж – 2 тысячи штук;

— из сплава мельхиор МН 25, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж – 30 тысяч штук.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их

нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет

национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Серебряные монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным

сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор упакованы для продажи в специальную полиграфическую

упаковку.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах

Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте

www.nationalbank.kz в разделе «Национальная валюта».