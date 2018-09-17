В Толебийском районе постепенно решаются вопросы водообеспечения жителей питьевой водой.

На прошлой неделе в селе Сарқырама Верхне-Аксуского сельского округа началось строительство водопровода. Вопросы водообеспечения жителей аулов решаются в рамках государственных программ. В ауле Сарқырама, который год сельчане испытывали неудобства из-за отсутствия качественной и доступной питьевой воды.

Поскольку старая водопроводная система была сильно изношена, вода подавалась только по графику.

В настоящее время подрядчик — корпорация «Атамекен» — завез необходимое строительное оборудование и приступил к работе. При въезде в аул идут работы по бурению 200-метровой скважины, которая прослужит не менее 30 лет, ведется возведение двух резервуаров — накопителей, каждый на на 100 кубометров воды. В общей сложности в селе будут построены водопроводные сети протяженностью 12,742 км.

Так, уже в октябре этого года будут завершены строительные работы, после чего полностью решится вопрос водообеспечения более 1000 жителей.