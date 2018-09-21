В Шымкенте нет ни одного человека, который бы не видел самшитовые аллеи возле технологического института.

Так вот, теперь их больше нет, написала в своей страничке в ФБ художник, журналист Ольга Потехина.

«Очередное варварство. О какой культуре в нашем городе может идти речь? А, знаете какой предлог? Там в кустах студенты курят. Как будто студенты не найдут другого места.

В отличии от лигуструма, самшит вечнозеленое растение с невероятно ценной древесиной. На черном рынке брус самшита весом 1 кг стоит 200 долларов. Маленький кустик самшита в магазине стоит 10 тысяч тенге. Этим кустам было лет по 50 (продолжительность жизни самшита 500 лет)», — пишет Ольга.

Публикация вызвала бурную реакцию пользователей.

Ну, сколько же можно губить «легкие» города? До последнего дерева, чтобы потом тратить миллиарды на посадку хилых саженцев? Мы оставим нашим детям пыльный и загазованный мегаполис.