Как сообщили в пресс-службе МВД РК, министерство вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей, передает alau.kz

В соответствии с законом «О документах, удостоверяющих личность» в паспорт гражданина РК может вноситься запись о детях в возрасте до 16-ти лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий. «Вместе с тем, последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными — это цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д. Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина РК. К примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и др», — сообщает МВД. Как отмечают в министерстве, чтобы обеспечить нашим гражданам свободное перемещение границ других стран, МВД вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт. Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.