В активе города он человек не новый — несколько лет работал заместителем акима Шымкента, передает elitar.kz.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году в Шымкенте. Образование высшее. В 2005 году закончил ЮКГУ имени М. Ауэзова по специальности экономист.

Свою трудовую деяиельность начал в 2008 году помощником депутата мажилиса парламента РК. В 2009-2011 гг работал аналитиком в налоговом комитете Министерства финансов, главным специалистом отдела налогового аудита юридических лиц налогового управления по Алмалинскому району налогового департамента г. Астаны.

С 2011 по 2014 годы работал заместителем начальника налогового управления района Есиль налогового департамента Астаны.

С 2014 по 2015 год занимал должность начальника управления государственных доходов по району Есиль города Астана.

В 2015-м был назначен заместителем акима г. Шымкента.

До назначения Нуралхан Кушеров работал руководителем УГД г. Актау.