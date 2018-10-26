В соответствии с Планом мероприятий по сотрудничеству между Министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана на 2018 год в Астане состоялись казахстанско-узбекские консультации по консульским вопросам.

Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы Умбетбаев Тауболды, узбекскую делегацию — заместитель директора Консульско-правового департамента Насриев Фариддин.

В ходе консультаций, прошедших в конструктивной и доброжелательной атмосфере, стороны детально обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере, по итогам которых был подписан соответствующий протокол.

Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе двусторонние встречи, было введение «Silk Road» визы, которая будет способствовать развитию туризма двух стран.

Ранее сенатор Дарига Назарбаева предложила создать азиатский шенген – Silk viza. Об этом председатель Комитета сената по международным делам, обороне и безопасности рассказал в интервью журналистам в Сарыагаше по итогам встречи с депутатами Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

«Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу», – считает Дарига Назарбаева. Кроме того, председатель комитета заявила о необходимости создания прозрачной, открытой и дружественной границы.