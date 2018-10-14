Через пять лет в Едином накопительном пенсионном фонде может не хватить денег для выплаты пенсий.

Такое сенсационное заявление сделала член экспертного совета Министерства национальной экономики Айман Турсынкан, передает 31 канал.

Она изучила официальные отчеты и выяснила, что растраты фонда растут, а доходы и поступления стремительно снижаются. На фоне того, что триста миллиардов тенге из наших с вами накоплений на старость вновь выделят в помощь банкам, такие прогнозы кажутся вполне убедительными. Так на чем же основаны такие выводы?

Действительно ли ситуация настолько плачевная? Наш корреспондент Ардак Камал разыскала автора скандального заявления. И вот, что рассказала нам экономист Айман Турсынкан. Давайте послушаем! Это важно!

АЙМАН ТУРСЫНКАН, член экспертного совета по региональному развитию МНЭ РК: – Почему через 5 лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий? – Пять лет – это радужный срок. В течение трех лет средств у ЕНПФ не будет, если сейчас быстро, срочно в два, в три раза не увеличить количество поступлений этих пенсионных взносов. – Накоплений нет. Всё, что ежегодно поступает в ЕНПФ, ежегодно же изымается из ЕНПФ для дефицита госбюджета. Рабочая сила как таковая выросла всего на шесть процентов. – ЕНПФ = МММ? – Любые новые вклады служат основанием для выплат старым вкладчикам. Самих как таковых доходов такая пирамида не формирует. А вот выплаты идут серьезные. Почему? Если ранее выплаты шли только для того, чтобы выкупать облигации и тем самым финансировать дефицит госбюджета страны, то на сегодня уже последние три года подряд из ЕНПФ изымаются значительные суммы, которые превышают уже совокупные активы ЕНПФ, на банковскую систему.

– Что делать? – Изменить подход к налоговой системе. Сейчас она чересчур «зарегулирована». Таким образом она максимально лишает какой-либо возможности массового плательщика, частным лицам но дает широчайшие возможности налоговых преступлений для олигополии. – Должен быть отменен единый совокупный платеж, который сейчас возложен на всех безработных. Не надо трогать население, у которого и так нет денег.