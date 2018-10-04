В социальных сетях и мессенджерах периодически появляется ролик, на котором, подражая человеку, курит обезьяна. Надпись под видео гласит, что происходит это в Шымкенте.

Голос за кадром комментирует видео. «Базара нет, нормально, как тебе казахстанские сигареты «Парламент»?»

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в шымкентский зоопарк с просьбой прокомментировать ролик и выяснили, что он к зоопарку не имеет никакого отношения.

«В нашем зоопарке за 38 лет существования никогда не было шимпанзе. А на видео именно этот вид обезьян. Кроме того, у наших посетителей нет возможности просунуть горящую сигарету в вольер с животными. Зимой они за стеклом, а летом их и посетителей разделяют расстояние и сетка», — рассказала заместитель директора шымкентского зоопарка Зульфия Ганиева.

Всего на сегодня в зоопарке Шымкента есть четыре вида обезьян — японская и яванская макаки, лапундеры и зеленая мартышка.

Можно только предположить, что шимпанзе находится у кого-то из шымкентцев в частных руках.

Кстати, еще алкоголизм и наркомания — частые проблемы людей и распространенные явления среди животных. Братья меньшие любят выпить, но кто-то делает это регулярно, а кто-то при любой подвернувшейся возможности. В рейтинге, прочно закрепившись на своих позициях, представлены животные-алкоголики и животные-наркоманы.

Слоны попали в список самых пьющих животных благодаря своему пристрастию к плодам дерева марула.

Среди пчел пьяницами становятся рабочие особи. Собирая нектар и пыльцу, они не упустят возможность остановиться у деревьев и растений, выделяющих сок. Очень любят сладкий сок, выделяемый липой, который на солнце бродит и превращается в алкоголь.

Свиристели предпочитают напиваться целыми стаями. Смело можно сказать, что они самые пьющие животные. Пьяных птиц можно увидеть зимой или ранней весной, когда в парках изобилие рябины.

Медведи любят употреблять спиртное как в неволе, так в дикой природе. Об их пристрастиях знали еще в старину: чтобы поймать медведя, достаточно было поставить ведро бражного напитка, который он с удовольствием выпивал и укладывался спать.

Крысы любят спиртное, но есть одна особенность: пьяными «в стельку» их увидеть невозможно. Грызуны знают меру и выпивают ровно столько, сколько может переработать организм. Даже жесткие эксперименты, когда крысе неделю не давали воды, а затем предложили водки, не сломили её волю.

Кто бы мог подумать, что ежи тоже животные-алкоголики. Но оказывается, они никогда не пройдут мимо емкости с пивом.

Лошади не любят запах алкоголя от человека и могут отреагировать агрессивно. Но вот если им предложить пиво, то они с удовольствием его выпьют.

Ирина Казорина