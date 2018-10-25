Прокуратура города Шымкент выявила завышение тарифов на электроэнергию.

Прокуратурой города Шымкент проведена проверка в деятельности ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на предмет обоснованности утверждения и использования тарифов в коммунальной сфере за 2015-2017 гг.

Результаты проверки показывают, что субъектом естественных монополий допускаются нарушения законодательства как на стадии формирования тарифов, так и их применения.

Выявлены факты завышения тарифов на электроэнергию, путем неисполнения более чем 5% ранее включенных в тарифную смету затрат по социальному налогу и социальным отчислениям за период 2016-2017 года на сумму 15,8 млн. тенге, а также необоснованного включения расходов на услуги по прохождению медицинских осмотров работников на сумму 6,8 млн. тенге.

Вместе с этим, выявлены нарушения требований при проведении закупок, факты недоначисления обязательных налогов (КПН и НДС) на сумму 13,3 млн. тенге.

По актам надзора прокуратуры города субъектами естественных монополий введен временный компенсирующий тариф на сумму 22,6 млн. тенге.

Также за допущенные нарушения предприятие привлечено к административной ответственности по пункту 4 статьи 164 КоАП РК (несоблюдение субъектом естественной монополии ограничений, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан) с наложением штрафа в размере 2 млн.тенге.

Кроме того, представлением, внесенным в адрес органа государственных доходов, предприятие привлечено к административной ответственности по пункту 1 статьи 278 КоАП РК (занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет) с наложением штрафа в сумме 6 млн.тенге, долги перед государством погашены.

Прокуратура города Шымкента