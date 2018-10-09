Шымкентская СЭЗ стала «Выбором редактора» рейтинга, который составляет аналитический центр fDi Intelligence, входящий в издательскую группу Financial Times, передает informburo.kz.

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» вошла в ежегодный глобальный рейтинг «Свободные экономические зоны – 2018» по версии международного журнала fDi Magazine, сообщается на странице СЭЗ в Instagram.

Издание fDi Magazine публикуется аналитическим центром fDi Intelligence и входит в издательскую группу Financial Times. Журнал специализируется на анализе тенденций глобального рынка прямых иностранных инвестиций.

Специальная экономическая зона «Оңтүстік» вошла в ежегодный глобальный рейтинг «Свободные экономические зоны – 2018» по версии международного журнала fDi Magazine, сообщается на странице СЭЗ в Instagram.

Издание fDi Magazine публикуется аналитическим центром fDi Intelligence и входит в издательскую группу Financial Times. Журнал специализируется на анализе тенденций глобального рынка прямых иностранных инвестиций.

Ежегодно эксперты оценивают работу примерно 50 зон со всего мира в разных номинациях.

Составители рейтинга отметили достижения СЭЗ «Оңтүстік» в привлечении инвестиций из Китая в объёме 140 млн долларов. Аналитический центр fDi Intelligence объявил казахстанскую СЭЗ победителем в пяти номинациях: «China strategy», «Expansions», «Marketing slogan», «Charity initiatives» и «Community outreach award».

«Победа в этих номинациях была присуждена за эффективное сотрудничество с компаниями-резидентами, продуктивную работу с инвесторами, значительное расширение производств, маркетинговую деятельность и участие в важнейших отраслевых выставках и конференциях, организацию благотворительных мероприятий», – говорится в сообщении.

Кроме того, СЭЗ «Оңтүстік» удостоилась специальной награды «Выбор редактора» – «Большие перспективы».

«СЭЗ «Оңтүстік» в городе Шымкент на юге Казахстана отмечена как интересная с точки зрения развития текстильной промышленности. Важным фактором для привлечения инвесторов являются близость зоны к поставке хлопка-сырца, а также к автомагистрали, которая позволяет перемещать сырьё и готовые изделия в страны с формирующимся рынком. Кроме того, инвесторы могут получить доступ к свободной земле для временного использования до 2030 года и пользоваться налоговыми льготами, свободной таможенной зоной и поддержкой местных органов управления», – сообщается на сайте fDi Magazine.

В начале 2018 года в МИР РК провели большой анализ по специальным экономическим зонам, о неэффективности которых заявил Президент на расширенном заседании Правительства РК 9 февраля. По словам главы МИР РК Жениса Касымбека, от 11 СЭЗ, созданных на государственные инвестиции, нет ожидаемой отдачи.

По поручению главы государства Нурсултана Назарбаева в Туркестанской области будет создана СЭЗ «Turkistan».