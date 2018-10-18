Индекс потребительских цен в сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года составил по Туркестанской области 100,6%.

Цены на продовольственные товары повысились на 1,2%, непродовольственные – 0,6%, платные услуги населению – остались на уровне предыдущего месяца.

На рынке продовольственных товаров в сентябре 2018 года повышение цен отмечено на картофель – 16,7%, хлеб из муки первого сорта – 15,5%, яйца – 10,7%, муку 1 сорта – 7,4%, сахар-песок – 7,2%, мясо птицы – 5,4%, масло подсолнечное – 3,6%, пшено – 2,9%, рис – 2,7%, пряности, приправы, соусы – 2,6%, хлеб из муки высшего сорта – 2,4%, молочные продукты – 1,2%, минеральная вода, прохладительные напитки и соки – 1,1%. Из свежих овощей и фруктов подорожали апельсины – 15,5%, лимоны – 14,3%, а подешевели морковь – 21,4%, виноград – 28,6%, капуста – 11,6%.

Из непродовольственных товаров повысились цены на моющие и чистящие средства – 3%, уголь каменный – 1,9%, одежду и обувь, дизельное топливо – по 1,2%. В сфере платных услуг повысились цены на аренду благоустроенного жилья – 17,4%, неблагоустроенного – 2,2%, а снизились на высшее образование – 19,5%.