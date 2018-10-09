В этом году мероприятие будет посвящено творчеству пяти композиторов.

Ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА», который проходит уже в девятый раз по счету, в этом году организаторы намерены провести в областном центре — в городе Туркестан.

В этом году мероприятие будет посвящено творчеству пяти композиторов. Цель фестиваля — популяризация произведений местных композиторов, продвижение творчества художественных коллективов и исполнителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В этом году в ретро-фестивале примут участие известные деятели культуры РК, такие как певец-композитор Марат Омаров, Жубаныш Жексенулы, Хадиша Шалабаева, заслуженный деятель Казахстана, певица Айгуль Иманбаева, певец и композитор Заттыбек Копбосынулы, Аскар Жайлаубаев, группы «Астана», «Каргабай», «Арбат» и «Сарын». Артисты исполнят популярные произведения местных композиторов.

Напомним, ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА» проводится ежегодно в сквере имени Ш.Калдаякова в Шымкенте, а в этом году он впервые пройдет в областном центре — городе Туркестан.