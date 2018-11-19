В понедельник, 19 ноября, в 10.00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства РК.

На повестке заседания:

Ход реализации Госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.

Меры по повышению энергоэффективности и энергосбережения.

По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Романа Скляр.

Прямые-трансляции смотрите на сайте PrimeMinister.kz и в социальных сетях Фейсбук, «ВКонтакте», Твиттер, Перископ и Одноклассники, на официальном канале Ютуб, а также в мобильных приложениях для Андроид и Айфона.