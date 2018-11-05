Отдел образования Тюлькубасского района Туркестанской области необоснованно потратил 5 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Отдел образования Тюлькубасского района Туркестанской области необоснованно потратил 5 млн тенге. Прокуратура Тюлькубасского района выявила факты нецелевого использования бюджетных средств в районном отделе образования. Выяснилось, что в 2016, 2017 годах и в течение четырех месяцев 2018 года ежемесячно начислялась доплата к зарплате 46 работников в размере более 5 тыс тенге.», — сообщили в надзорном органе, передает zonakz.

Отмечается, что эта надбавка якобы производилась за осуществление ими работы с вредными условиями труда, но на самом деле такие условия вредными не являются. По акту надзора в бюджет уже возмещено более 1 млн, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.