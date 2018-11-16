Своеобразный интернет-айтыс получился из опубликованного известным в Казахстане блогер-акыном видео, в котором он поделился своими впечатлениями от поездки в поезде «Тальго», передает ИА «NewTimes.kz».

Популярный казахстанский музыкант Андрей Фендриков, который более известен под псевдонимом Акын Акыныч, сделал песенное обращение к руководству КТЖ. В нем он посетовал на тесноту в вагонах, дороговизну в ресторане и отсутствие интернета.

«Впервые проехался на тальго. Не удержался и спел. Давно хотелось поработать на корпоративе у КТЖ, говорят они щедро платят. После этой акынки мои шансы там побывать приблизились к нулю. Вот теперь думаю, мне одному там тесно, не ясно, почему предлагается платный интернет, но по сути его нет, обидно за проводников, у которых нету своих спальных мест и просто шокируют цены в вагон-ресторане?» — написал акын в своем instagram.

https://www.instagram.com/p/BqHQaJXFzgD/

Его музыкальное обращение не осталось без внимания. Один из проводников компании решил ответить популярному блогер-акыну. Некоторые комментаторы раскритиковали проводника, на что немедленно отреагировал Акын Акыныч.

«Ответка на ответку. Наверное, еще не все знают, что на мой ролик проводник тальго снял ответ. Многие слишком яростно бросились меня защищать и написали грубостей работнику КТЖ. Ну, я уверен, что мои подписчики все интеллигентны и никто не будет писать плохих слов ни в чью сторону», — заступился за своего оппонента музыкант.

https://www.instagram.com/p/BqNITFWFfB7/